На суде по Чийгозу свидетель не подтвердил выдвинутые ранее обвинения – Полозов

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 22 марта продолжают рассматривать дело заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Как рассказал адвокат Николай Полозов, в суде выступают свидетели защиты.

По его словам, первым свидетелем защиты был Рустем Рефатов, который был очевидцем событий 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады АР Крым.

Свидетель отметил, что в тот день он видел Ахтема Чийгоза неоднократно, и что Чийгоз не совершал действий, о которых говорили раньше некоторые свидетели обвинения.

По словам свидетеля, Чийгоз «вместе с другими членами Меджлиса, региональных меджлисов, призывал людей к спокойствию, пытался остановить людей, которые были возмущены провокациями со стороны оппонентов».

Он добавил, что «никто не давал никаких команд, направленных на применение насилия к пророссийским митингующим и имущества здания Верховной Рады Автономной Республики Крым».

Вторым свидетелем защиты вызвали крымскотатарского активиста Наримана Джеляла, сообщил Полозов. Его свидетельские показания были прерваны из-за перерыва, и продолжатся во второй половине дня.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи