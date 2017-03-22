В рамках учений в Крыму подняли бригаду береговой обороны Черноморского флота России

Более 700 военнослужащих отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота России и свыше 100 единиц вооружения и военной техники выдвинулась на полигон Опук в рамках проверки боевой готовности сил в Крыму. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Черноморского флота в России.

«Сегодня в рамках командно-штабного учения личный состав и техника отдельной бригады береговой обороны были подняты по тревоге и выдвинулись из пункта постоянной дислокации на полигон Опук, который назначен районом для развертывания соединения», – отметили в пресс-службе.

В Крыму 20 марта на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учение проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».