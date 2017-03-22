Суд в Крыму подтвердил продление ареста «крымскому диверсанту» Захтею

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты и посчитал продление срока содержания под стражей до 7 июня «крымскому диверсанту» Андрею Захтею обоснованным. Заседание 22 марта прошло в закрытом режиме, суд решил, что в материалах дела содержится государственная тайна. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат задержанного Алексей Ладин.

«Изюминка состоит в том, что при рассмотрении в первой инстанции гостайны не было, по мнению судьи, а во второй инстанции уже вроде как появилась гостайна. По мнению защиты, это является основанием к отмене решения и, хотя я как защитник не сторонник обжаловать решение суда о продлении срока содержания под стражей в кассационной инстанции, но в данном случае это решение буду оспаривать в президиуме Верховного суда Крыма и Верховном суде Российской Федерации», – сообщил адвокат.

В начале марта Андрей Захтей, задержанный по подозрению в организации диверсий в Крыму в 2016 году, заявил о желании выйти из российского гражданства.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.