В России назвали запрет Самойловой на въезд в Украину «циничным и бесчеловечным»

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение решением Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой. Об этом сообщает 22 марта российский «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы МИД России Григория Карасина.

«Это очередной возмутительный, циничный и бесчеловечный акт киевских властей», – заявил он.

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – страну представит певица Юлия Самойлова, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве.