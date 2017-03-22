Прокуратура АРК расследует 7 производств по фактам дискриминации в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым сейчас расследует 7 уголовных производств по фактам нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам. Еще более 30 производств расследуются по фактам нарушения неприкосновенности жилья и незаконных задержаний проукраинских активистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе расследования уголовных производств установлены факты запрета Меджлиса крымскотатарского народа, политических преследований его представителей, запрета проведения мирных собраний и празднования памятных дат, вещания крымскотатарских и украиноязычных средств массовой информации, искоренение преподавания в учебных заведениях на украинском и крымскотатарском языках и другое», – заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая в Женеве во время сессии Совета ООН по правам человека в среду, 22 марта, заявил о проводимой Россией на территории аннексированного Крыма политике культурных чисток и расовой дискриминации.

Ранее постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко проинформировал президента Совета по правам человека ООН об этнической дискриминации, проводимой Россией в аннексированном Крыму.

Накануне во вторник, 21 марта, мировое сообщество отмечало Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».