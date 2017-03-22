Суд в Крыму 24 марта рассмотрит апелляцию Полозова на допрос в ФСБ

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя рассмотрит в пятницу, 24 марта, апелляцию российского адвоката Николая Полозова на его допрос следователями ФСБ. Об этом Полозов написал в Твиттере.

Адвокат Николай Полозов на данный момент не может защищать заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, поскольку выступит свидетелем по его делу. Накануне он сообщил, что планирует обжаловать решение подконтрольного Кремлю крымского суда о переводе его в статус свидетеля в Европейском суде по правам человека.

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.