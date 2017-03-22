В Геническе судебное заседание по иску о выделении земли для вынужденного переселенца из аннексированного Крыма, участника боевых действий на востоке Украины Михаила Новосельцева перенесли на апрель.

Об этом Михаил Новосельцев рассказал корреспонденту Крым.Реалии.

Он уточнил, что 20 марта суд принял решение перенести заседание на 11 апреля из-за ходатайства ответчика.

«Перенесли по ходатайству со стороны ответчика, чтоб они более полно подготовили свою позицию, у них не хватило времени два месяца, потому они еще попросили», – прокомментировал Михаил Новосельцев.

Также он высказал мнение, что Генический горсовет отказал ему в получении земельного участка «по одной причине, а в суде приводит другие доводы».

«Против иска возражали полностью, начали выдумывать уже аргументы, которые к иску не имели никакого отношения. Что план детальной планировки будет закончен в августе. Они отказали по одной причине, а на суде уже по другой причине», – уточнил Новосельцев.

Крымчанин добавил, что надеется через суд доказать незаконность отказа в выделении ему земельного участка.

В Геническом горсовете данную ситуацию пока не комментировали.

Михаил Новосельцев ранее обращался в местный совет по поводу выделения участков, но получил отказ.

Ветеран АТО обратился в Государственную инспекцию сельского хозяйства, и та установила незаконность отказа. Но депутаты горсовета не отменили своего решения.

В ответ на это участник АТО обратился в суд.

Законодательством Украины предусмотрена система льгот для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, в частности, это касается и предоставления земельных участков.

В соответствии со статьей 12 (пункт 14) Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участникам боевых действий предоставляются, среди прочих, следующие льготы: первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

