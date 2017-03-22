У власти в Крыму находятся бандиты – российский общественник

В Гагаринском парке Симферополя во вторник, 21 марта, состоялся пикет «Против рейдеров «Сейлема» в Крыму». Люди вышли на пикет из-за постоянных рейдерских захватов имущества в Крыму, заявил Крым.Реалии один из организаторов акции, российский общественник Илья Большедворов.

«Сегодня в Крыму у власти находятся откровенные бандиты, в своей основе принадлежащие к преступной группировке «Сейлем». Эти люди, не гнушаются рейдерскими захватами имущества. Преступное прошлое этих людей сегодня норма. Они везде, начиная с главы республики Аксенова Сергея Валерьевича, и заканчивая отделом совмина по делам казачества и реестровым казачеством. После так называемой «национализации» частная собственность просто разграбляется друзьями и родственниками первых лиц Крыма, практически не приносит дохода государству», – заявил Крым.Реалии Большедворов.

По его словам, одним из поводов для проведения пикета стал «рейдерский захват» Казачьего кадетского корпуса в Крыму.

«Ради чего сегодня пытаются уничтожить учебное заведение, в котором хотят учиться наши дети, хотят учиться кадеты? Казачьего атамана Кусливого Анатолия Николаевича, учредителя «Крымского казачьего кадетского корпуса» судят за развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних... На учреждение, оказывается административное давление. С защитниками учреждения от рейдерского захвата проводились беседы в высоких кабинетах республики Крым», – добавил Илья Большедворов.

Крымские власти озвученные обвинения пока не комментируют.

Прошел год с момента начала судебных разбирательств, связанных с делом учредителя Крымского казачьего кадетского корпуса, казачьего атамана Анатолия Кусливого. В марте 2016 года Кусливого обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В ответ на это его коллеги, родители кадетов и активисты вышли на акцию протеста. Тогда митингующих разогнала полиция.