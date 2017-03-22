В Геническе продолжается рассмотрение дела о теракте в Новоалексеевке

Очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного производства по факту организации террористического акта в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области состоится 13 апреля. Такое решение было принято в ходе судебного заседания 21 марта в Геническе. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская.

Теперь рассмотрением обвинения занимается суд присяжных.

Кроме того, стало известно, что обвиняемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 апреля.

14 апреля 2016 года в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицирован как террористический акт.

В октябре 2016 года в прокуратуре Херсонской области проинформировали, что обвинительное заключение в уголовном производстве по обвинению жителя Одесской области в совершении террористического акта в Новоалексеевке Генического района было направлено в Генический районный суд.

В ноябре 2016 года состоялось предварительное судебное заседание, в ходе которого было принято решение о том, что рассмотрением дела займется суд присяжных.

Генический район Херсонской области находится вблизи админграницы с Крымом, который с 2014 года аннексирован Россией.