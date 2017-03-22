Российская пропаганда в умах детей всплывет и спустя десятилетия – психолог

Обнаружить пропагандистские штампы России у детей из аннексированного Крыма можно будет и много лет спустя. Такими могут быть последствия систематической пропаганды, считает украинский психолог Лариса Волошина.

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии специалист привела в пример исследования в городах Западной Европы.

«Это невозможно убрать из психики. В 2013 году проводили исследования швейцарцы и американцы в городах современной Германии. Исследовано около 300 городов, 6000 человек приняли участие. Выяснилось, что большинство людей, которые родились в 30-е годы, подвержены антисемитизму. Они не антисемиты сейчас, но у них до сих пор в психике сохранились очень четкие пропагандистские конструкции, которые являются антисемитскими. Фактически эти люди подвергаются постоянному внутреннему конфликту... В Крыму сейчас пропаганда, она структурирована как бред, как болезнь», – подчеркнула Волошина.

В аннексированном Россией Крыму с 16 по 18 марта отмечали массовыми концертами годовщину «присоединения Крыма к России».

Во время выступления в Севастополе девочки в военных гимнастерках, мальчики с автоматами в руках пели песни про «мою войну». Дети не только изображали расстрел присутствующих на концерте, но и бросали в публику воображаемые гранаты.

В Керчи к празднованию аннексии также привлекли школьников. Маленькая девочка, обернутая в российский триколор, в стихотворной форме восхваляла Россию, захватившую Крым.

В ялтинской школе учащихся выстроили на сцене, в руках у детей были таблички с надписями «Крым – это Россия». На фоне российского флага дети рассказывали ключевые моменты аннексии.

В Симферополе перед подконтрольными Кремлю депутатами Крыма также выступали дети. На сцене, во время одного из номеров, девочка пела жизнерадостную песню в окружении российских военных в балаклавах и с автоматами – прототипов так называемых «вежливых людей» или «зеленых человечков».

Участвовать в мероприятиях, посвященных годовщине аннексии, принуждали детей и в соседней России. Руководителям школ в Санкт-Петербурге поступило требование от местной администрации «обеспечить участие команды школьников для праздника».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».