Белый дом США: Трамп не знал, что Манафорт работал в пользу Путина

В Белом доме США заявили, что президент Дональд Трамп не знал, что бывший руководитель его избирательной кампании Пол Манафорт работал на связанного с Кремлем российского олигарха Олега Дерипаску над планом в поддержку президента России Владимира Путина, сообщает Радiо Свобода 23 марта.

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, работа, которую Манафорт делал для Дерипаски, происходила десять лет назад и не связана с его работой в кампании Трампа.

Ранее в среду агентство «Асошиейтед пресс» обнародовало данные о тайном плане в поддержку позиций президента России Владимира Путина и на подрыв позиций его оппонентов, который подготовил в свое время американский политтехнолог Пол Манафорт, известный, как главный советник в избирательном штабе нынешнего президента США Дональда Трампа, а перед тем как советник бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов.

По данным агентства, которое ссылается на людей, знакомых с выплатами Манафорту, и бухгалтерскими документами, которые оно раздобыло, этот план политтехнолог подал еще в июне 2005 года Олегу Дерипаске, российскому олигарху, тесно связанному с Кремлем.

Как говорится в сообщении, этот план предусматривал оказывать влияние на политиков, бизнес-сделки и подачу материалов в средствах информации в США, Европе и постсоветских странах, которые должны были пойти на пользу Путину. В конце Манафорт подписал с Дерипаской контракт об этом на сумму в 10 миллионов долларов и имел с ним деловые отношения по крайней мере до 2009 года, пишет агентство.

Сам Манафорт подтвердил агентству, что работал на Дерипаску, но заявил, что работа не касалась представительства политических интересов России (такая работа в пользу иностранных государств или лиц требует от граждан США специальной регистрации и отчетности о такой работе) и ту работу несправедливо изображают как ненадлежащую или нечестную, ведя кампанию по его дискредитации.

Как говорится в заявлении Манафорта для агентства, он почти десять лет назад представлял интересы Дерипаски «по деловым и личным вопросам в странах, где мы имели инвестиции».

«Асошиейтед пресс» добавляет, что представитель Дерипаски в Москве отказался отвечать на вопрос о Манафорте.

Агентство также цитирует слова чиновника США, который на условиях анонимности сказал, что Манафорт является главным объектом расследования спецслужб США по связям Трампа и представителей его кампании с Россией.

Ранее на этой неделе директор Федерального бюро расследований США Джеймз Коми на слушании в Конгрессе отказался комментировать, является ли Манафорт объектом расследования.

Представитель Белого дома Шон Спайсер днях заявлял, что Пол Манафорт «сыграл очень ограниченную роль в очень ограниченный период» избирательной кампании прошлого года.

Манафорт, который был главным советником кампании Трампа, был вынужден уйти в отставку с этой должности в августе 2016 года после появления обвинений в его контактах с представителями спецслужб России и по получении им нелегальных выплат в связи с его работой на Януковича.

Во вторник народный депутат Украины Сергей Лещенко заявил, что новые документы о работе Манафорта на Януковича и его Партии регионов, которые, по его словам, свидетельствуют о нелегальных выплатах не только наличными, о чем заявляли ранее, но и безналично с сокрытием этих операций через оффшоры.

Представитель Манафорта отрицает эти новые обвинения, как ранее Манафорт отрицал и предыдущие в этом деле.