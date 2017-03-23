На суде в Крыму требуют продлить арест Чийгозу на 3 месяца – Полозов

На заседании по «делу Чийгоза» в подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма прокурор подала ходатайство о продлении на три месяца ареста заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом в Твиттере сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«После допроса свидетеля защиты Наримана Джелялова прокурор заявила ходатайство о продлении стражи на 3 месяца», – написал Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.