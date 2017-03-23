В Киеве представили отчет о 43 насильственных исчезновениях в Крыму

В Киеве правозащитники 23 марта представили отчет о 43 насильственных исчезновениях в Крыму. На пресс-конференции активисты общественной организации «Крым SOS» рассказали о документе, который систематизирует информацию о случаях исчезновения людей в аннексированном Крыму за период с 27 февраля 2014 года по 31 декабря 2016 года.

Крым.Реалии проводят прямую трансляцию с пресс-конференции правозащитников.

По словам авторов отчета, из 43-х человек, похищенных за указанный период в Крыму, 17 были освобождены позднее, 18 – не найдены и считаются пропавшими без вести, шестеро найдены мертвыми, двое нашлись в местах лишения свободы и позднее были осуждены по политическим мотивам.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.