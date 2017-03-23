Россия причастна к большинству случаев исчезновения людей в Крыму – правозащитники

В 36 случаях исчезновений людей на территории аннексированного Крыма из 43-х установлена причастность России. Об этом заявила правозащитница Евгения Андреюк, соавтор отчета о насильственных исчезновениях в Крыму, который представили 23 марта в Киеве.

«Мы собрали, проанализировали и систематизировали всю существующую информацию по поводу насильственных исчезновений в Крыму в 2014-2016 годах. Мы понимаем, что эти данные не являются исчерпывающими, и про некоторые случаи правонарушений и преступлений мы еще будем узнавать очень долго. Но имеющиеся 43 кейса, в 36 из которых установлена причастность России, должны служить той доказательной базой, по которой и органы Украины и России должны проводить эффективные расследования и притягивать виновных к ответственности», – сказала Евгения Андреюк.

В Киеве правозащитники 23 марта представили отчет о 43 насильственных исчезновениях в Крыму за период с 27 февраля 2014 года по 31 декабря 2016 года. По словам авторов отчета, из 43-х человек, похищенных за указанный период в Крыму, 17 были освобождены позднее, 18 – не найдены и считаются пропавшими без вести, шестеро найдены мертвыми, двое нашлись в местах лишения свободы и позднее были осуждены по политическим мотивам.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.