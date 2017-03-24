Анкара вызвала поверенного в делах России из-за убийства турецкого солдата в Сирии

МИД Турции вызвал 23 марта поверенного в делах России, чтобы выразить обеспокоенность после гибели турецкого солдата от снайперского выстрела с территории, контролируемой курдами в Сирии, где наблюдается активность российских сил.

Турция вызвала Сергея Панова, потому что Москва ответственна за мониторинг прекращения огня в приграничной зоне, где произошел инцидент, сообщили в турецком МИД.

Анкара сообщила, что выразила Москве обеспокоенность в связи с увеличением военного присутствия России в сирийских курдских районах и потребовали закрытия офиса Отрядов народной самообороны (YPG) в Москве. Турция рассматривает их как террористическую группировку.

В турецком МИД указали также на свою обеспокоенность размещением в последнее время фотографий, на которых российские военные изображены вместе с курдскими Отрядами народной самообороны.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сергея Панова Анкара вызвала «для обсуждения сирийского урегулирования».

Турецкие военные были обстреляны на северо-западной границе Сирии в районе Африн, контролируемом Отрядами народной самообороны (YPG), в результате чего 22 марта погиб турецкий военнослужащий.