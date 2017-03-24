Прокуратура АРК расследует выдачу поддельных водительских прав крымчанам в Херсонской области

Прокуратура Автономной Республики Крым расследует незаконную выдачу территориальными сервисными центрами в Херсонской области водительских удостоверений жителям аннексированного Крыма. Уголовное производство было начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 366 Уголовного кодекса Украины – служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что на протяжении 2015-2016 годов составлялись и выдавались заведомо ложные официальные документы о прохождении курсов 172 гражданам с территории временно оккупированной Автономной Республики Крым с целью последующего получения водительских удостоверений. При этом указанные лица не пересекали административную границу с территории полуострова или находились на ее территории или за пределами Украины в день выдачи удостоверений водителя, что исключает их обучение в автошколе и сдачу экзаменов», – говорится в сообщении.

В ходе обысков были изъяты поддельные документы для оформления водительских удостоверений и получения индивидуальных номерных государственных знаков, а также более 60 тысч грн, добавили в пресс-службе ведомства.