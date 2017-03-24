В Керчь прибыли российские военные для участия в параде 9 мая, сообщила глава подконтрольного Кремлю Керченского городского совета Лариса Щербула в Фейсбуке 23 марта.

По ее словам, военные разбили палаточный городок на территории бывшего аэропорта «Керчь», где сейчас размещается накопительная стоянка для транспорта, следующего через паромную переправу.

«В Керчь прибыли военнослужащие, которые примут участие в параде на День Победы. Тренировки будут проходить на территории накопителя «Аэропорт Керчь», где сегодня уже разбит палаточный городок. Проверила, как обустроились военные, постараюсь создать им хорошие условия», – написала Щербула.

В 2016 году жители Керчи жаловались на пробки и хаотичное движение на дорогах, поскольку улицы в центре города были перекрыты из-за репетиции парада российских военных.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».