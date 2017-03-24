Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу обвиняемого в подготовке диверсий украинца Евгения Панова. Об этом 23 марта сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя суда.

«Апелляционная жалоба (Панова) оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции – без изменения», – сказала представитель суда.

В начале марта подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следователя продлил на три месяца, до 7 июня 2017 года, срок содержания под стражей фигурантов «дела крымских диверсантов» Евгения Панова и Андрея Захтея. Захтей тоже пытался оспорить это решение, но не смог.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым. По мнению адвокатов, такой шаг российских силовиков связан с желанием усложнить процессуально защиту подозреваемых, так как сформировавшаяся группа адвокатов находится в Москве, а перевод подзащитных вызовет ряд усложнений.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.