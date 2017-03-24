Кабмин России одобрил выделение «Артеку» 1,5 млрд рублей

Правительство России на заседании в четверг, 23 марта, одобрило проект распоряжения о выделении Министерством образования и науки России 1,5 млрд рублей детскому центру «Артек» в аннексированном Крыму. Средства должны пойти на дополнительное финансирование реконструкции лагеря. Соответствующее решение опубликовали на сайте российского Кабмина.

«Проектом распоряжения предлагается выделить в 2017 году из резервного фонда правительства средства в размере 1499,24 миллиона рублей… Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – говорится в документе.

Подконтрольное Москве правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.

В середине сентября 2015 года прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в совершении преступления российскому главе Крыма Сергею Аксенову в связи с незаконным завладением имуществом государственного предприятия Украины Международный детский центр «Артек».