Строительство дамбы на Северо-Крымском канале не повредит херсонским аграриям – управление каналом

После сооружения на Северо-Крымском канале постоянной дамбы, которая будет перекрывать поступление днепровской воды в аннексированный Крым, у аграриев Херсонской области не возникнет проблем с обеспечением водой. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал начальник управления Северо-Крымского канала Александр Романенко.

По его словам, дамба построена на 75 %, уже был осуществлен технический пуск воды.

«Мы сделали это сейчас, так как аграрии, особенно рисоводы, переживали, что работы помешают весенней посевной кампании. Думаю, таких проблем возникнуть не должно. Воды для орошения в канале достаточно. Примерно через месяц оросительная система региона сможет функционировать в полном объеме», – сказал Романенко.

Как сообщили в Херсонской облгосадминистрации, в июне 2015 года Кабинет министров Украины изыскал для строительства капитального сооружения дамбы на Северо-Крымском канале 53 млн. грн.

Северо-Крымский канал был построен в 1971 году для орошения полей засушливых районов Крыма. Начинается из Каховского водохранилища, доходит до Керчи. Длина – 402,6 км.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тыс. гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тыс. гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тыс. га. Объём воды, подаваемой на орошение, сократился с 700 млн. куб. м. в 2013 году до 17,7 млн куб. м. в 2015 году.

