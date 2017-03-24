В Крыму завершились учения российских десантников

В Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что на учениях десантники, в составе группировки войск быстрого реагирования, во взаимодействии с силами Черноморского флота и воздушно-космическими силами России, отработали вопросы высадки воздушного, тактического воздушного и морского десантов, ведения противодесантной обороны при поддержке бомбардировочной, штурмовой, армейской авиации, десантных кораблей и артиллерии.

«Основные цели командно-штабного учения достигнуты», – заявил генерал-полковник Андрей Сердюков.

Командующий ВДВ отметил, что «все участники учения показали высокий уровень слаженности в рамках межвидового взаимодействия в ходе применения группировки ВДВ в качестве войск быстрого реагирования».

В учениях приняли участие более 2,5 тыс. человек, задействовали до 600 единиц бронетанковой и автомобильной техники, большой десантный корабль «Цезарь Кунников», свыше 45 самолетов и вертолетов (Ил-76,Су-27, Су-24м, Су-25,Ми-24, Ми-8), отметили в российском военном ведомстве.

В Крыму 20 марта на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учение проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».