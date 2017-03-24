Суд в Крыму не удовлетворил жалобу Полозова на действия следователя ФСБ

В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя адвокату Николаю Полозову отказали в удовлетворении апелляционной жалобы по поводу действий следователя ФСБ во время «незаконного допроса».

«Крымский суд предсказуемо отказал в удовлетворении моей жалобы на незаконные действия следователя ФСБ. Дальше апелляция и ЕСПЧ, разумеется», – написал адвокат на своей странице в Twitter.

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.