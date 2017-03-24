Жители Гурзуфа протестуют против закрытия детским центром «Артек» дороги к земельным участкам

В Гурзуфе состоялся сход граждан, в котором принял участие представитель детского центра «Артек» Александр Михеев, поводом для встречи стало недовольство местных жителей намерением руководства «Артека» закрыть дорогу, ведущую к земельным участкам товарищества «Прибрежный», сообщает 24 марта пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

По словам главы подконтрольного России горсовета Ялты Романа Деркача, в результате строительства ограждения МДЦ «Артек», существующая на данный момент дорога, обеспечивающая подъезд к земельным участкам «Прибрежного», будет закрыта.

«Это достаточно непростой вопрос, пути решения которого мы искали совместными усилиями. Руководство «Артека» в интересах муниципального образования предложило компромиссный вариант – строительство дороги вдоль возведенного забора», – сказал он.

Как сообщается, после длительных обсуждений, жители поселка приняли решение остановиться на предложенном варианте руководством МДЦ «Артек».

В Гурзуфе 22 января местные жители собрались на митинг, чтобы выразить недовольство планами детского центра «Артек» по реконструкции и застройке прибрежной зоны. По словам местных активистов, генеральный план развития Гурзуфа и Ялты, в котором содержится план развития детского центра «Артек», вызывает опасения у местных жителей.

Некоторые дома оказались переданы под застройку, планы земельных участков накладываются друг на друга, люди опасаются отселения и заявляют, что их лишили доступа к морю.

Летом 2016 года жители Гурзуфа выходили на митинг против передачи в пользу детского центра «Артек» жилого массива и местного пляжа, из-за чего 1,5 тыс. человек придется переселяться.

Позднее жители поселка Гурзуф разместили в интернете петицию на имя российского президента Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с передачей детскому центру «Артек» местного пляжа «Гуровские камни».

Подконтрольное Москве правительство Крыма передало в российскую собственность имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.