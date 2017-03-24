На КПВВ «Каланчак» усилили проверку людей, въезжающих в Крым

Сотрудники Государственной таможенной службы Украины усилили контроль въезжающих на территорию Крыма. Как рассказали несколько граждан Украины корреспонденту Крым.Реалии, которые проходили админграницу на КПВВ «Каланчак», украинские таможенники стали досматривать сумки всех желающих попасть на территорию Крыма.

«Непосредственно перед вагончиком таможенники просят всех остановиться и ожидать очереди, затем по одному приглашают в помещение вагончика. Там сотрудник таможенной службы тщательно проверяет содержимое сумок, интересуется, откуда и куда направляетесь, с какой целью, спрашивает количество валюты, которую с собой перевозишь, чем занимаешься?» – рассказал один из очевидцев.

По его словам, ранее украинские таможенники досматривали пересекающих админграницу выборочно или только тех, у кого большие сумки.

«Они никогда не интересовались родом деятельности и целью поездки. Это всегда была прерогатива погранслужбы», – отметил мужчина. Из-за изменений правил досмотра время пересечения этого пункта пропуска увеличилось.

На сайте Государственной фискальной службы Украины нет информации о происходящем.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».