В Крыму конкурс детских рисунков назвали «несанкционированным» и пожаловались в МВД – СМИ

В поселке Октябрьское Красногвардейского района конкурс детских рисунков приняли за несанкционированный митинг. С соответствующим заявлением в местный отдел МВД обратился глава этого поселка Владимир Мельников, сообщают крымские СМИ.

По информации газеты «Крымский телеграф», конкурс детских рисунков «Моя мама лучше всех!» проходил на базе Дома культуры. В нем приняли участие 80 детей из разных школ поселка.

Рисунки детей были размещены на фасаде Дома культуры. Организатором конкурса выступили общественник Николай Рант и несколько благотворительных фондов. Как сообщает крымское издание, конкурс проводился «в рамках поручения президента России, озвученного на форуме Общероссийского народного фронта».

После проведения мероприятия организаторы узнали, что местный поселковый голова Владимир Мельников подал заявление в полицию по поводу «несанкционированного собрания».

«Никто меня не поставил в известность… Мероприятие проходило на площади, а это моя подведомственная территория, за которую я отвечаю. Не дай бог, что-нибудь случилось бы, отвечал бы кто? Естественно, я. Дом культуры свое уже получил. Это мое подведомственное учреждение, оно не могло без моего санкционирования проводить какое-то мероприятие. За то, что они дали им (организаторам) колонки и еще что-то, я уже накажу их по полной. Потому что они тоже не должны были давать их без моего ведома», – рассказал Мельников.

Поселковый голова считает виноватыми организаторов мероприятия и хочет, чтобы МВД вынесло им предупреждение. По словам Мельникова, за 15 дней организаторы конкурса должны были прийти в сельский совет и сообщить, что хотят провести конкурс. «Я хочу наказать принципиально, потому что это уже не первый раз», – заявил глава Октябрьского.

В начале марта в поселке Краснокаменка под Феодосией директор школы прогнала со стадиона играющих в футбол подростков, обвинив их в проведении незаконного митинга. Руководитель образовательного учреждения остановила игру дворовых команд и вызвала полицию, потому что ее участники не уведомили о проведении матча городские власти.