Алуштинскому депутату Степанченко ограничен срок ознакомления с материалом судебного дела

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд ограничил срок для ознакомления с материалами дела алуштинскому депутату Павлу Степанченко, которого российское следствие в Крыму обвиняет в соучастии в вымогательстве по делу редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова. С таким ходатайством к суду обратился российский следователь 23 марта, сообщила Крым.Реалии сестра Степанченко Татьяна Капралова.

«У нас остается на ознакомление с семи томами дела и аудиозаписями всего два дня – понедельник и вторник до 29 числа. Следствие считает, что якобы Степанченко намеренно затягивает дело, поскольку долго ознакамливается с делом», – указала Капралова.

В ходе этого же заседания Степанченко внес ряд ходатайств – о недоверии к судье (за безосновательное, по его мнению, продление сроков ареста), о недоверии следователю и секретарю суда (по информации Степанченко, секретарь и следователь состоят в отношениях, скрин совместного фото приложено к делу), о недоверии к прокурору.

«Я сама вижу и наблюдаю – прокурор вечно сидит в планшете, телефоне, в заседании участия не принимает, ждет, когда ему ответит следователь и только тогда что-то может сказать. Все заседание он обычно в гаджетах. Некорректно себя ведет и судебные приставы, они ищут поводы для удаления из зала суда, по команде секретаря, которая обозлилась из-за фото. Были на заседании и представители СМИ», – рассказала сестра подозреваемого.

В удовлетворении всех ходатайств Степанченко было отказано.

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд 3 марта продлил на месяц срок содержания под стражей редактору крымского интернет-издания «Твоя газета» Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченку, которого российское следствие в Крыму обвиняет в соучастии.

Задержание Алексея Назимова и Павла Степанченко произошло 4 октября прошлого года во время передачи денег, которые якобы должны были служить подкупом за неразглашение информации.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору), дело переквалифицировано под статью 163 Уголовного кодекса России о вымогательстве.