В Киеве в Таврическом университете отметили международный праздник Наврез

В Таврическом национальном университете имени Вернадского, который из аннексированного Крыма переехал в Киев, 24 марта отметили международный праздник Наврез, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На мероприятии присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, исполняющий обязанности ректора Таврического университета Владимир Казарин, заместитель Представителя Верховного комиссара агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калгун, а также беженцы из Татарстана и Узбекистана.

«У крымских татар праздник Наврез широко не отмечается, но тем не менее это часть нашей истории. Это символ начала нового, поэтому не случайно ЮНЕСКО обозначила этот день как международный праздник. Желаю всего наилучшего и усиленно готовиться к возвращению на свою Родину – в Крым. Мы здесь готовим специалистов для свободного от оккупантов Крыма», – заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Ансамбли самодеятельности показали музыкальные и танцевальные выступления, была представлена экспозиция традиционных костюмов. В конце праздника гостей угощали этническими блюдами восточных стран.

Заместитель Представителя Верховного комиссара агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калгун уверена, что это торжество «объединяет разные культуры, разные народы и разные религии».

«Праздники часто ассоциируются с домом, сегодня как никогда важно помнить, что в мире 65 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. В Украине сейчас проживает более трех тысяч беженцев и несколько тысяч людей, которые обратились за получением этого статуса. Многие беженцы приехали как раз из тех стран, где отмечается этот праздник. Я искренне надеюсь, что этот фестиваль послужит напоминанием, что можно разрушить жилье и дома, но не так просто сломать обычаи», – отметила Калгун.

Наврез в переводе означает «новый день», его называют Новым годом по солнечному календарю. Отмечать этот «день весны и радости» – древняя национальная традиция многих восточных народов. Перед праздником принято прощать обидчиков, убирать во дворах и домах, раздавать долги, покупать новую одежду, дарить подарки.