Крымские фанаты футбола отправились в Хорватию, чтобы поддержать сборную Украины

Фанаты крымских футбольных клубов «Таврия» и «Севастополь» приехали в город Загреб (Хорватия), чтобы поддержать сборную Украины 24 марта в матче европейской квалификации Чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии. Об этом Крым.Реалии сообщил вице-президент крымской Федерации футбола Олег Комуняр.

«Это самый массовый выезд крымчан за сборную Украины, в Хорватию выехало около 40 человек», – сообщил он.

Фанаты отправились в Хорватию на автобусах, выезд поддержала Федерация футбола Украины, Ассоциация болельщиков Украины и частные спонсоры.

Как пишет «Футбол.UA», 600 полисменов будут обеспечивают правопорядок во время матча с целью предотвращения неправомерных действий со стороны ультрас. Правоохранительные органы провели обыски в штабквартирах фанатских группировок по всей стране, искали пиротехнику.

В 21:45 на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия) начнется матч между сборной Хорватии и Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.