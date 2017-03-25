Блогер и депутат из Алушты объявили голодовку в СИЗО

Блогер из Алушты Алексей Назимов и оппозиционный депутат местного горсовета Павел Степанченко объявили голодовку в следственном изоляторе Симферополя.

Об этом Крым.Реалии сообщили родственники арестованных.

В распоряжении редакции также есть заявление от Алексея Назимова на имя прокурора подконтрольной России прокуратуры Крыма Олега Камшилова и руководства СИЗО Симферополя. В нем поясняются причины такого шага.

«Против меня сфабриковано уголовное дело. Следователь уже в третий раз меняет обвинительное заключение. Следствие предъявляло мне обвинения, согласно которым в моих действиях отсутствует состав преступления. Тем не менее, и прокуратура, и суд Алушты, нарушая закон, упорно игнорирует этот факт и продлевают мне срок содержания под стражей уже шестой месяц. Все мои доводы и доводы моего адвоката игнорируются следователем, прокурором и судьей. В сложившейся ситуации я вынужден пойти на крайнюю меру протеста и объявить голодовку 25 марта. Требование – прекратить в отношении меня незаконное уголовное преследование», – пишет в заявлении Назимов.

Его российский адвокат Алексей Ладин заявляет, что решение о голодовке было принято его подзащитным в связи с невозможностью быть услышанным следствием и судом другим способом.

«Я не сторонник таких форм протеста, так как это угрожает жизни и здоровью моего подзащитного, о чем я пояснил ему. Однако мой подзащитный принял это решение самостоятельно. Его голодовка – это крайняя форма протеста, вызванная невозможностью каким-либо другим способом донести свою позицию. Думаю, что именно состояние, близкое к отчаянию из-за невозможности доказать что-либо правовым путем, подтолкнуло Алексея Назимова на этот шаг», – говорит он.

Еще один обвиняемый по этому делу – депутат из Алушты Павел Степанченко тоже по этим же причинам начал голодовку 25 марта, сообщили его родные.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело было переквалифицировано по стате 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).

Подконтрольный России Алуштинский городской суд 3 марта продлил еще на месяц срок содержания под стражей блогеру Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.