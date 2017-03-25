Телеканал АТR снял фильм о методах вербовки в Крыму российскими спецслужбами

Телеканал АТR совместно со службой контрразведки Украины снял документальный фильм о методах вербовки в аннексированном Крыму российскими спецслужбами. Об этом сообщает владелец ATR, бизнесмен Ленур Ислямов в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что на фестивале Docudays UA состоялся показ фильма «Процесс» об Олеге Сенцове режиссера Аскольда Курова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».