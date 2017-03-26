В Симферополе сообщили о новом задержании сторонника Алексея Навального

В Симферополе снова задержали сторонника Алексея Навального – Алексея Ефремова. Об этом Ефремов сообщил 26 марта на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«Меня снова приняли люди в штатском. Показали одно удостоверение на троих. Везут якобы на освидетельствование», – написал Ефремов.

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Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в настоящее время в центре Симферополя никаких пикетов нет, напротив – сейчас проходит импровизированный митинг сторонников «Единой России».

Связи с другим активистом – координатором инициативы «Навальный 2018.Крым» Дмитрием Кисиевым нет.

Крым.Реалии пытаются узнать подробности происходящего.

Накануне в Симферополе задержали активистов, которые планировали выйти на одиночные пикеты 26 марта.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Кремлю администрации Симферополя отказали сторонникам российского политика Алексея Навального в согласовании шествия и митинга в центре крымской столицы по причине неукомплектованного пакета документов.

2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

На сегодняшний день на канале Навального в «Youtube» фильм посмотрели около 10,5 миллионов человек.

14 марта 2017 года Алексей Навальный выпустил видеоролик с призывом выйти на митинги и шествия во всех городах России с требованием к власти ответить на обвинения, указанные в фильме.