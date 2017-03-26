В Минске сообщают о новых задержаниях активистов

В Минске задержали несколько десятков человек, которые вышли 26 марта на Октябрьскую площадь, чтобы выразить солидарность с задержанными накануне участниками протеста. Люди требовали отставки президента Александра Лукашенко и правительства, свободу задержанным накануне.

Корреспондент белорусской службы Радио Свобода сообщает, что к месту проведения митинга силовики подогнали два автозака и забрали около 20-ти протестующих. Сообщают также, что на подходах к Октябрьской площади задержали по меньшей мере 12 человек. На площади остались только омоновцы и журналисты, которых не трогают. В центре Минска сотни сотрудников милиции, десятки автозаков и другой специальной техники.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но до объявленного заранее места сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции, прошли массовые задержания.

