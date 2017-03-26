В Симферополе вместо акции против коррупции прошел митинг «Единой России»

В Симферополе вместо акций против коррупции прошел митинг сторонников партии «Единая Россия». Об этом сообщают российские СМИ.

«Одиночные пикеты у памятника Ленину и здания Совета министров Крыма должны были начаться в 11:00 мск, однако ни к этому времени, ни в течение следующих четырех часов сторонники Алексея Навального на месте не появились. Вместо них около 12:00 мск на площадь вышли сторонники «Единой России», сообщает издание «Новая газета».

«Четыре человека развернули палатку, вывесили два флага «Единой России», и начали раздавать партийную газету «Новый Крым», – говорится в сообщении.

Как сообщали Крым.Реалии, в Симферополе сообщили о задержании сторонника Алексея Навального – Алексея Ефремова.

Позднее появилась информация, что в Москве во время акции против коррупции задержали самого Навального.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Кремлю администрации Симферополя отказали сторонникам российского политика Алексея Навального в согласовании шествия и митинга в центре крымской столицы по причине неукомплектованного пакета документов.

2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

На сегодняшний день на канале Навального в «Youtube» фильм посмотрели около 10,5 миллионов человек.

14 марта 2017 года Алексей Навальный выпустил видеоролик с призывом выйти на митинги и шествия во всех городах России с требованием к власти ответить на обвинения, указанные в фильме.