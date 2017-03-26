Суд по делу лидера «Гражданского корпуса «Азов – Крым» Краснова перенесли – адвокат

Бориспольский горрайонный суд перенес рассмотрение дела руководителя общественной организации «Гражданский корпус «Азов – Крым» Станислава Краснова и его жены Оксаны на 10 мая. Об этом Крым.Реалии рассказала адвокат Краснова Оксана Харахоз.

«Причина – техническая, все банально. Не было защитников, они предыдущий состав (суда – КР) предупреждали, что не смогут явиться», – сказала Харахоз.

Предыдущее заседание не состоялось из-за неявки представителей прокуратуры. С тех пор в составе судебной коллегии сменился председательствующий и один из судей. Ранее Генпрокуратура Украины ходатайствовала в Высшем специализированном суде о переносе судебных слушаний в Николаев, но получила отказ.

Речь идет об обвинении Красновых в незаконном хранении взрывчатки, государственной измене и в подготовке террористического акта. Инкриминируемые Краснову и его жене Оксане действия имели место в Бориспольском районе Киевской области.

Во время следствия и на этапе передачи дела против Краснова в суд адвокаты заявляли о давлении СБУ на участников процесса и на суд. В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Краснова на пытки со стороны сотрудников СБУ.

Станислав Краснов был задержан сотрудниками СБУ с применением физической силы под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах. 23 сентября Краснов был освобожден из СИЗО.