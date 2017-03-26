На акции против коррупции в Москве задержаны более 130 человек

В Москве на акциях против коррупции задержаны более 130 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В издании добавили, что задержания продолжаются на улице Тверской.

Как сообщает Радио Свобода, Пушкинская площадь оцеплена. По словам активистов, полиция применяет дубинки. Около сотни омоновцев разделяют толпу, выдавливают людей с площади. Несколько сотен митингующих направились в сторону Кремля.

Ранее полиция задержала в центре Москвы оппозиционера Алексея Навального, который организовал митинг в столице России и призвал провести аналогичные митинги по всей стране.

Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.