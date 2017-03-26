В Киеве прошла акцию солидарности с задержанными в Минске

В мероприятии приняли участие представители ряда общественных организаций, белорусы, проживающие в Украине.

​

На акции прозвучали требования к международным структурам повлиять на белорусские власти и освободить, как утверждают активисты, политических заключенных.

Подобные акции в воскресенье, 26 марта, прошли в Харькове, Львове и Одессе.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но до объявленного заранее места сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого до тысячи активистов стали двигаться к центру Минска из другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания. США и ЕС осудили задержания участников акции в Минске.