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Новости

В Киеве прошла акцию солидарности с задержанными в Минске

Акция солидарности с задержанными в Минске во время митинга 25 марта, Киев 26 марта 2017 год

Акция солидарности с задержанными в Минске во время митинга 25 марта, Киев 26 марта 2017 год

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В мероприятии приняли участие представители ряда общественных организаций, белорусы, проживающие в Украине.

На акции прозвучали требования к международным структурам повлиять на белорусские власти и освободить, как утверждают активисты, политических заключенных.

Подобные акции в воскресенье, 26 марта, прошли в Харькове, Львове и Одессе.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но до объявленного заранее места сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого до тысячи активистов стали двигаться к центру Минска из другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания. США и ЕС осудили задержания участников акции в Минске.

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