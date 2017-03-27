В Евпатории анонсируют проведение фестиваля «Планета искусств – культура народов мира» 

В Евпатории 27 марта анонсируют проведение фестиваля-конкурс «Планета искусств – культура народов мира». Об этом говорится на сайте туристического портала Крым.

Начало мероприятия запланировано на 12:00. Вход свободный.

«Евпаторийский театр им. Пушкина и московский фестивальный комитет «Жизнь городов» проведут международный фестиваль-конкурс «Планета искусств – культура народов мира». Дети из Якутии, Новороссийска, Москвы, а также Севастополя, Симферополя, Красноперекопска, Алушты, Керчи и самой Евпатории покажут свои таланты в разных жанрах искусства», – говорится в сообщении.

Специалист по связям с общественностью фестивального комитета Анна Яскина отметила, что Крым принимает этот фестиваль с 2014 года.

Накануне российский артист Николай Бурляев заявил, что ожидает приезда на кинофестиваль в Севастополь Эмира Кустурицы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».