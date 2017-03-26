На выборах в Болгарии побеждает партия экс-премьера Борисова – экзит-полы

В Болгарии на досрочных парламентских выборах побеждает прозападная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов.

По данным экзит-полов Alpha Research, за партию ГЕРБ проголосовали 32,2 процентов избирателей, за социалистов – 28,4 процентов.

Другой опрос, проведенный Gallup International Balkan, свидетельствует, что ГЕРБ поддержали 32,8 процента избирателей, социалистов – 28,4 процента.

Если официальные результаты, которые будут обнародованы 27 марта, подтвердят результаты опросов, у Борисова будет мандат на формирование третьего кабинета министров.

Экономика Болгарии в значительной степени зависит от России. Страна получает 90 процентов своего природного газа из России и все топливо для устаревших АЭС. Лидер социалистов Корнелия Нинов призвала к снятию санкций ЕС против России, которые были введены после аннексии Крыма в 2014 году.