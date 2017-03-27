В Крыму власти используют «титушек» для борьбы с несогласными – активист

В воскресенье в аннексированном Крыму активистам не удалось провести полноценный антикоррупционный митинг, поскольку за день до этого, 25 марта, полиция задержала 7 активистов, наняв в помощь себе «титушек». Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил крымский общественный активист Алексей Ефремов.

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«Они (полицейские – КР) очень удивлялись, что мы разного возраста, разных взглядов политических. Там были люди с проукраинской позицией, и анархисты, и коммунисты. Всех, что называется, достало, все хотели объединиться и выйти против произвола властей, против коррупции, искать те вещи, которые действительно нас объединяют. Не конкретную политическую силу поддержать, а наши требования за правду и справедливость. И нас отпустили в субботу вечером, продержав на освидетельствовании и так далее. И в воскресенье вечером мне звонят ребята, что их начинают задерживать уже либо возле их домов подкарауливают, либо просто ломятся в их квартиры на улицах, примыкающих к центру», – рассказал он.

По словам крымского активиста, полиция заранее знала всех участников акции и мешала им протестовать. А в помощь себе наняли «титушек».

«Кто-то успевал даже разворачивать плакаты. Несколько человек успели даже сделать фотографии. То есть нельзя сказать, что пикетов не было, есть данные фото- и видеофиксации. Набрали, как они раньше назывались, «титушек», волонтеров, провокаторов «Молодой гвардии», которые просто подбегали к ребятам, выхватывали плакаты, завязывалась драка, потасовка. И тут же подоспевала полиция, которая должна была обеспечить безопасность одиночного пикетирования, но при этом забирались люди пострадавшие. И этих «молодогвардейцев» в отделениях полиции сразу же отпускали, они были в сговоре с полицией, это было видно», – подчеркнул Алексей Ефремов.

26 марта в ряде городов России прошли антикоррупционные митинги. Протесты связанны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В Симферополе вместо акций против коррупции прошел митинг сторонников партии «Единая Россия». Об этом сообщают российские СМИ. Ранее сообщалось, что в подконтрольной Кремлю администрации Симферополя отказали сторонникам российского политика Алексея Навального в согласовании шествия и митинга в центре крымской столицы по причине неукомплектованного пакета документов.

2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.