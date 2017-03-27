Лидер белорусской оппозиции Статкевич сообщил о своем освобождении из изолятора КГБ

Белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича, который призывал к массовым акциям в Беларуси 25-26 марта, освободили из минского изолятора Комитета государственной безопасности Беларуси. Об этом сообщил сам Статкевич. Как передает корреспондент Радіо Свобода, информации о месте содержания политика не было в течение трех дней.

«Мой статус – подозреваемый. Сегодня сказали, что берут для следственных действий, но неожиданно отпустили. КГБ должен реализовывать параноидальные фантазии Лукашенко, воплощая их в жизнь задним числом. Меня трудно чем-то удивить, но даже я удивлен, что совершали в Минске 25 марта», – сказал Статкевич.

Комментируя нынешнее задержание, он также сообщил, что отказался давать показания, когда был в изоляторе.

«От моего имени рассылались ложные призывы. Но такими методами режим только ускоряет свой конец. Лукашенко уже не пытается играть в «отца нации», а перешел к прямому запугиванию, к режиму оккупации. Занимают деньги, чтобы содержать банду. КГБ – это уже вариант гестапо-лайт», – сказал Статкевич.

Николая Статкевича арестовали 23 марта, когда он находился на конспиративной квартире в Минске. В СИЗО КГБ Статкевичу показали постановление о возбуждении против него уголовного дела за «подготовку к массовым беспорядкам». В нем было написано, что с 2011 года Статкевич и группа неустановленных лиц готовили массовые беспорядки.

Сам Статкевич отметил, что с декабря 2010 года и до августа 2015 находился за решеткой по делу о массовых беспорядках декабря 2010.

Между тем, в пресс-службе КГБ опровергли заявления Статкевича о том, что он был под арестом и против него возбудили уголовное дело.

25 марта в Минске состоялся разгон антиправительственной акции, около 700 человек были арестованы. Аресты осудили США и ЕС. В Украине прошли акции солидарности с задержанными в Минске.