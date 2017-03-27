В Ливадии снесли теннисный корт под памятник императору Александру III

В аннексированном Крыму рядом с Ливадийским дворцом-музеем сносят теннисные корты и танцевальную площадку для того, чтобы установить на их месте скульптурную композицию российскому императору Александру III. Об этом 27 марта сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В настоящее время бывшие теннисные корты и танцплощадка демонтированы, развернуты подготовительные работы для создания памятника. По словам работника дворца-музея Ирины Фоменко, скульптуру установят на месте, где до революции находился Малый ливадийский дворец, в том месте, где стояло кресло, в котором скончался Александр III. На полу комнаты после смерти царя был выложен крест из ценных пород дерева.

Как сообщается, решение об установке скульптурной композиции приняли в подконтрольном Кремлю Министерстве культуры Крыма, а администрацию дворца просто поставили перед фактом.

Жители Ливадии написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили запретить установку памятника царю на месте теннисных кортов и танцплощадки, называя это решение «издевательством над населением».

По мнению местных жителей, памятник императору не обязательно устанавливать на месте кортов. Он гораздо уместнее бы смотрелся на месте снесенного в прошлом году кафе «Дубки» на территории Ливадийского дворца, а теннисные корты нужно оставить для занятия спортом ливадийских детей, отмечается в письме к Путину.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».