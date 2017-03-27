Крымчане, получившие компенсации от Фонда защиты вкладчиков, никогда не получат выплаты ПриватБанка – пресс-служба

ПриватБанк никогда не будет производить какие-либо выплаты крымчанам, проживающим на территории аннексированного полуострова, получавшим выплаты от Фонда защиты вкладчиков. Об этом 27 марта в комментарии Крым.Реалии заявил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

«Никаких выплат проживающим в Крыму, получившим компенсации от Фонда защиты вкладчиков, нет и не может быть. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Наша позиция не меняется. Мы говорим, что есть проблема выплаты переселенцам, которые проживают на территории материковой Украины и не получили компенсаций никаким образом. Тема вкладчиков, которые получили компенсацию от Фонда защиты вкладчиков, незаконную с точки зрения всех видов законодательства, – закрыта раз и навсегда», – сказал Олег Серга.

Что касается выплат вкладчикам ПриватБанка, переехавшим на материковую часть Украины, по словам пресс-секретаря банка, решить эту проблему можно только с помощью докапитализации.

«Мы говорим о том, что есть проблема, мы попытаемся ее решить, но единственный путь ее решения – через докапитализацию банка на сумму реальных потерь. Эту проблему мы поставили перед собственником – правительством. И собственник ее знает, и будет решать тем способом, которым это можно сделать. Потому что все имущество, все активы банка были украдены, или конфискованы согласно решения крымского правительства. За счет этих активов они выплачивали компенсации тем, кто проживает на территории Крыма. Компенсации выплачены в размере 100%, эта тема закрыта раз и навсегда», – подчеркнул Олег Серга.

Украинский Хельсинкский союз по правам человека вместе с другими украинскими правозащитными организациями призвал руководство ПриватБанка разблокировать доступ к счетам крымских клиентов и вернуть им вклады.

В Национальном банке Украины на информационный запрос Крым.Реалии 6 февраля ответили, что НБУ «получил ряд обращений граждан, которые имеют статус внутренних переселенцев, по возврату банками (в том числе ПриватБанком) средств вкладчиков по договорам, заключенным на территории Автономной Республики Крым. Известно, что многие вкладчики из Крыма уже обратились в суд для разрешения данного вопроса, и есть несколько решений в пользу истцов». В пресс-службе регулятора добавили, что решение таких споров не входит в компетенцию и полномочия Национального банка, а осуществляется в судебном порядке.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100-процентную государственную собственность крупнейший в Украине банк ПриватБанк.

ПриватБанк в Крыму обслуживал 790 тысяч частных клиентов и 12 тысяч корпоративных. Вскоре после аннексии Крыма этот банк заблокировал на счетах крымчан 8 миллиардов 215 миллионов гривен.