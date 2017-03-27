Рассмотрение «дела Умерова» перенесли в другой суд

Рассмотрение дела заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Верховный суд Крыма перенес из Бахчисарайского районного в другой суд – Симферопольский районный. Об этом сообщает сам Ильми Умеров.

«Бахчисарайский районный суд отказался от рассмотрения моего дела, ссылаясь на то, что я длительное время был руководителем этого района, и якобы у каких-то судей может быть какая-то заинтересованность. Верховный суд Крыма принял решение перенести рассмотрение в Симферопольский районный суд, и у нас есть 10 дней на то, чтобы обжаловать это решение», – рассказал Умеров.

В подконтрольной Кремлю прокуратуре Крыма заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову 21 марта вручили обвинительное заключение по уголовному делу.

Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там он числится под номером 5826.

Ранее сообщалось, что 29 декабря Ильми Умеров не смог оплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.

12 мая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.