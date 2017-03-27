В Севастополе сожгли сыры и колбасы из Европы и материковой Украины – Россельхознадзор

В Севастополе сотрудники Россельхознадзора сожгли более 373 кг сыров и мясных изделий производства стран Европы и предприятий материковой части Украины. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что у семи предпринимателей на территории торгового центра «Пассаж» на территории рынка «Центральный» изъяли продукцию общим весом 373,6 кг, производства стран Европейского союза (Германия, Франция, Италия, Польша, Дания, Голландия) и материковой Украины.

«Потенциально опасные сыры и колбасные изделия были изъяты из оборота и уничтожены путем сжигания в печи-инсенераторе «Бренер 500», – говорится в сообщении.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».