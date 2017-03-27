Гражданину Украины в Минске дали 15 суток ареста за участие в демонстрациях

Суд в столице Беларуси, Минске, приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, задержанного за участие в демонстрациях 25 марта.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, решение принял суд Ленинского района Минска.

Посольство Украины в Минске выясняет, есть ли другие украинцы в судах.

27 марта в Беларуси продолжаются суды над задержанными во время митингов в Минске и других белорусских городах 25 и 26 марта. Всего, по подсчетам правозащитников, на скамью подсудимых попадет более ста человек.

Среди подсудимых есть несколько журналистов, в том числе польского телеканала «Белсат».

25 марта в Минске состоялся разгон антиправительственной акции, около 700 человек были арестованы. Аресты осудили США и Европейский союз.

В Украине прошли акции солидарности с задержанными в Минске.