Минобороны Украины: пять офицеров ВСУ погибли в результате крушения вертолета на Донбассе

В результате катастрофы вертолета Ми-2 вблизи Краматорска Донецкой области 26 марта погибли пять офицеров Вооруженных сил Украины, сообщил представитель Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

«Вчера возле села Малиновка, недалеко от Краматорска потерпел авиакатастрофу военный вертолет Ми-2. Трое членов экипажа и двое пассажиров погибли. Все пятеро погибших – офицеры Вооруженных сил Украины», – сказал он.

По словам Лысенко, установлено, что причиной падения вертолета стало столкновение с линией электропередач.

Накануне в Минобороны сообщали о падении военного вертолета и гибели пяти человек, находившихся на борту.