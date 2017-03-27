В Париже начались слушания по иску «Ощадбанка» против России за утрату активов в Крыму

В Париже, 27 марта, в Международном коммерческом арбитражном суде начались слушания по иску «Ощадбанка» Украины против России за утрату активов в Крыму. Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе украинского банка.

«Ощадбанк» прилагает все усилия, чтобы сформировать сильную позицию и полностью представить свой иск против Российской Федерации. В материалах дела более 4 тыс. страниц, а доказательная база содержит полное и аргументированное подтверждение юридической позиции банка. Иск «Ощадбанка» – первый иск об утрате активов в Крыму, который будет заслушан не только относительно юрисдикции, а также по сути и оценке потерь», – прокомментировал Андрей Пышный, председатель правления «Ощадбанка».

По информации пресс-службы, сумма требований включает как стоимость потери активов, так и стоимость потери бизнеса, и составляет более 1 млрд долларов США.

В пресс-службе «Ощадбанка» сообщили, что представители России отказались от участия в слушаниях, «хотя они были должным образом проинформированы».

Слушания проходят в помещении Международной торгово-промышленной палаты (ICC). Ожидается, что они будут продолжаться до трех дней.

После завершения устных слушаний ожидается, что Трибунал перейдет к обсуждению и принятию решения.

В августе 2016 года назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские власти не признают решений международных судов по вопросу о национализации активов «Ощадбанка», размещенных на полуострове. По мнению Аксенова, национализация активов была оправдана, так как они используются для обеспечения фонда защиты вкладчиков и компенсации вкладов крымчан в «Ощадбанк», которые, по его словам «исчезли» в 2014 году после аннексии.

«Ощадбанк» является одним из крупнейших украинских банков, который по состоянию на март 2014 года имел крупнейшую банковскую сеть в Автономной Республике Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».