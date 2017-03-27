Крымские татары неохотно записывают детей в «школу четырех президентов»

Жители места компактного проживания крымских татар Борчокъракъ (Фонтаны) в Симферополе не проявляют заметной активности в записи детей в открывшуюся после 20-летнего строительства общеобразовательную школу № 44. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказали местные жители.

По словам жительницы массива, на общественных встречах активисты не раз поднимали вопрос о необходимости записывать детей в это заведение, известное как «школа четырех президентов».

По ее информации, на сегодняшний день заполняемость будущих классов составляет 60-70%. «Все удивляются, почему в школу, открытие которой ждали более 20 лет, так неохотно идут родители с детьми. Почему-то они предпочитают другие школы, которые находятся в отдаленных районах», – отметила женщина.

Школу открыли в декабре 2016 года, а в феврале 2017 года родители стали подавать заявления на прием детей в первый класс. Учебный процесс начнется в сентябре и будет вестись на русском и крымскотатарском языках.

Новая школа рассчитана на 825 учеников, в ней будет 33 учебных класса.

Заведение оснащено современным оборудованием, «соответствующим всем требованиям Российской Федерации», включая систему пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».