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Разгон мирных акций против коррупции в России был ожидаем – Олег Зубков

Олег Зубков, архивное фото

Олег Зубков, архивное фото

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Силовое подавление людей, вышедших на мирные акции против коррупции по призыву Алексея Навального, было ожидаемо. Об этом 27 марта Крым.Реалии заявил собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

«Мне трудно представить, если бы было все по-другому. Все происходит традиционно и закономерно для современной России. Мое отношение к разгону мирных акций, да еще против коррупции, конечно, отрицательное», – прокомментировал ситуацию Олег Зубков.

Крымский бизнесмен добавил, что и сам не готов ограничиваться разговорами лишь о животных.

«Меня многие просят не лезть в политику, но я не могу и не хочу говорить только о животных и своих зоопарках, моя жизнь гораздо шире границ моих парков. Забыть Украину и то, как я в ней создавал свои парки, я не могу и не хочу. Без прошлого нет настоящего и не будет будущего. Мнение и проблемы украинофобов меня не интересуют. Петь дифирамбы таким горе-руководителям, как Аксенов, я не намерен, как и чего-то пережидать», – отметил Зубков.

26 марта протестные мероприятия прошли в десятках городов России. В них принимали участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате «прогулки» по Тверской улице. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. Около тысячи из них были задержаны.

Учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток по обвинению в неподчинении требованиям сотрудника полиции.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на обвинения, Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.

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