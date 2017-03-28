Подконтрольная Кремлю прокуратура Ленинского района Крыма направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в распространении африканской чумы свиней. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 249 Уголовного кодекса России (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий и иные тяжкие последствия).

«Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки, которой установлено несоблюдение ветеринарных правил при разведении обвиняемым свиней. Так, в условиях массового падежа животных в результате заболевания – африканской чумы, он не известил госветслужбу о данном факте и не обеспечил изоляцию трупов павших свиней, которые к тому же вывозил и выбрасывал на прилегающей к хозяйству территории», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили для рассмотрения в подконтрольный России Ленинский районный суд.

В январе 2017 года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов отменил карантин по африканской чуме свиней в Ленинском районе. Кроме того, Аксенов отменил карантин по АЧС в личном подсобном хозяйстве Шкарбина, расположенном на расстоянии 1 км северо-западнее села Песочное Ленинского района Крыма

В начале прошлого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием ЧС на полуострове готовится передел рынка.